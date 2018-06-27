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27 Haziran 2018 14:45

Düzcesporda yönetim kurulu belirlendi

Düzcespor başkanlığına seçilen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam yönetim kurulu görev dağılımını yapmak üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Düzcesporda yönetim kurulu belirlendi

27 Haziran 2018 14:45


Geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede Düzcespor başkanı seçilen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın da katıldığı toplantıda takımın yönetim kurulu ile bir araya geldi. Düzcespor’un durumu hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda yeni yönetimin görev dağılımı da belirlendi. Alınan karar doğrultusunda Düzcespor’un yeni Başkan Vekili Abdülkadir Pandul, Genel Sekreter Mutlu Kayan, Genel Kaptan Ömer Arslan, Alt Yapı Sorumlusu Maksut Balta, Muhasip Selahattin Aydın, Veznedar Faruk Topçuoğlu, İdare Amiri Barış Çarıkçı, Hukuk İşlerinden Sorumlu Hasan Aktürk, Basın Sözcüsü ise Kadir Badur oldu.


Ayrıca Transfer Komitesinde olacak isimler de şöyle; Hakan Zengin, Mutlu Kayan, Uğur Kurtuluş, Maksut Balta, Ömer Arslan, Barış Çarıkçı, Abdülkadir Pandul, Cengiz Veli.


Öte yandan toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Düzcespor Başkanı Özgür Sağlam, transfer komitesi için belirlenen isimlerin öncelikli çalışmasının teknik direktör üzerine olacağını belirterek “arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız görüşmeler sonrası ortak karar olarak belirlediğimiz yönetim kurulumuz ve transfer komitemizle ilk işimiz takımımızın teknik direktör işini çözmek olacak. Bu konuda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Aynı zamanda çalışmalarımız kapsamında futbolcular ile de görüşeceğiz. Yepyeni bir Düzcespor ile lige başlayacağız. Hatta bu çalışmalarımız toplantının bitmesi ile bugünden itibaren başlamıştır. İlimizin gururu Düzcespor’umuzu başarıdan başarıya koşarken yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.




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