Düzcespor’un yeni hocası Cüneyt Biçer oldu

Lig’de mücadele eden Düzcespor, takımı Cüneyt Biçer’e emanet etti.

Lig 2. Grup’ta mücadele eden Düzcespor’un Teknik Direktör Cüneyt Biçer ile sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Özgür Sağlam, transfer komitesinin uzun bir çalışmasının ardından birçok hoca ile görüşüldüğünü fakat Cüneyt Biçer ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Sağlam, “Kendisi bu konuya hakim tecrübeli. Kendisi için bizim için yönetim için taraftar için hayırlı olur. İnşallah uzun süreli olur. Daha iyi yerlere geliriz” dedi.

Sağlam tesislerin son durumu ile ilgile basının sorusuna ise, “Tesisler şu anda devam ediyor. Ufak bir süre uzatımı oldu. Bizim hedefimiz sezon başladıktan 1 ay içerisinde yetiştirileceğine inanıyoruz. En kötü ihtimali söylüyorum. İç aksamda ufak sıkıntılar var. Büyüklerimiz esnaf ağabeyimiz birebir geldiler bize destek sözü verdiler. Kimse bizden bir şey eksik etmiyor. Herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Takım halinde olmamız gerekiyor”

Futbolda ekip çalışmasının önemli olduğunu söyleyen yeni Hoca Biçer, “Ekibimle aynı anda çalışırsak güzel olur. Benim antrenörlük anlayışında bir oyuncuya bağlanmadım. Takım olarak bakıyorum. Bir oyuncuya bağlı kalmak sizi geriye götürebiliyor. Dünyanın en iyi oyuncusu Arjantin’de ama Arjantin çeyrek final oynayamıyor. Bu yüzden tek oyuncu değil takım halinde olmamız gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

"Şampiyon olacağız diyerek ahkam kesmemiz doğru olmaz"

Gazetecilerin Biçer’e “Hedefiniz ne” sorusuna ise “Şampiyonluk kelimesi çok ağır bir kelimedir. Altını doldurmak gerekir. Sizler bizler herkesin tüm şehrin şampiyonluğa inanması gerekir. Ya çok iyi transferler yaparsınız çıkarsınız yener yener şampiyon olursunuz. Diğer seçenek ise bir hazırlık yaparsınız onunla ilgili gidersiniz. Şampiyon olacağız diyerek ahkam kesmemiz doğru olmaz. Yavaş yavaş hareket edeceğiz. Türkiye genelinde bir çok takım var yüzde 90’ı şampiyonluk hedefi ile başlarlar. Ben hiç bir zaman hayal satmadım. İlerleyen günde buna hepimiz birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise imzalar atıldı yönetim ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.