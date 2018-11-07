Düzce'ye 16 derslikli okul yapılacak

Murat Öztermiyeci tarafından Cumhuriyet ve Dereli Tütüncü mahallelerinin ortaokul ihtiyacını karşılayacak yüksek standartlı 16 derslikli bir okul inşa edilecek.

Halen ilk ve ortaokulunun aynı binada eğitim ve öğretime devam ettiği mahallelerde konutlaşmanın da yoğun olması nedeniyle oluşan okul ihtiyacı hayırsever Dr. Murat Öztermiyeci tarafından karşılanacak.

Yeni yatırım 4+4 sistemine uygun olarak ilk ve ortaokul öğrencilerine ayrı binalarda eğitime devam etme olanağı sağlayacak

Protokol töreninde konuşan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, binanın yüksek standartlı olacağının altını çizerek “Çok önemli bir yatırım için bir araya geldik. Kıymetli Hayırseverimiz Murat bey 16 derslikli bir okul yapmak üzere bize talebini iletti. Bizde kendisini ikna ettik. Cumhuriyet ve Dereli Tütüncü mahallelerinin ortaokul ihtiyacı karşılanacak. Prestijli, yüksek standartlı, üst sınıf diyebileceğimiz bir bina inşallah hayırseverimizin imkanları ile yapılacak. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Hayırsever Murat Öztermiyeci ise binayı önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yetiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek “Vali beyin desteği olmazsa yola çıkamazdık. Hedefimiz okulumuzu önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yetiştirmek. Ağustos ayı gibi Milli Eğitime devredebilirsek, Eylül ayında da açmayı istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zülkif Dağlı, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Murat Öztermiyeci tarafından protokol imzalandı.