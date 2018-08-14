Düzce’ye 50 bin metrekarelik botanik bahçesi

Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm Düzce’nin kullanımına açılacak 50 bin metrekare alandan oluşan bir botanik bahçesi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Acil Servisin 2 ay içerisinde yeni binanın zemin katında kendisine ait bağımsız bir otopark ve giriş alanı ile hizmete gireceğini açıklayan Çakar, Spor Bilimleri Fakülte inşaatı için de ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Rektör Çakar önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Üniversitede 35 bin öğrencinin eğitim alacağını ve bunların 25 bininin kampüste olacağını hatırlatan Çakar, sosyal alanlardan ulaşıma kadar bir çok konuda en iyi ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Tüm Düzce’nin kullanımına açılacak 50 bin metrekare alandan oluşan bir botanik bahçesi yapılacağını dile getiren Rektör Çakar şunları söyledi: “Bütçe hazırlığı dönemindeyiz. Önümüzdeki sezonun yatırımlarımı değerlendiriyoruz. İnşaatlarımız hızla devam ediyor. Yetenek sınavlarımız devam ediyor. Yaz bizim için en verimli çalışma dönemimiz. Güzel bir yatırımımız başladı. 50 bin metrekareden oluşan bir botanik bahçesi. Bütün Düzcelilerin kullanımına açılacak. 2 yıl içinde tamamlayıp açmayı planlıyoruz. Hem bölgenin endemik bitkilerini üretebileceğimiz hem de ihtisaslaşma konumuza uygun geleneksel tıp alanında mini ekim alanları oluşturabileceğimiz şelaleli, mini göletli, yürüyüş alanlı çok güzel bir rekreasyon alanı olacak.”

Kütüphane kampüsün kalbinde

Rektör Çakar, kütüphane binasının kampüsün tam kalbinde yer alacağını dile getirerek “Diğer yandan kütüphane inşaatımız devam ediyor. Kampüsümüzün bir mesajı var. Bizim kampus alanımız bir hilal şeklinde. En yüksek Doğu ucunda Türk Bayrağı ve en yüksek Batı ucunda ise Camimizi yapıyoruz. Kampüsümüzün tam kalbine de kütüphane yapıyoruz ve ay yıldızlı bir alan oluşturuyoruz” dedi.

Spor bilimleri fakültesi ihalesi tamam

Spor Bilimleri Fakülte inşaatı için ihale sürecinin tamamlandığını belirten Nigar Demircan Çakar “Spor bilimleri fakültemizin inşaatına başlıyoruz, ihalemizi tamamladık. Geçen hafta cami projemizi bitirebilmek için bir toplantı yaptık. Bütçeden tamamlayamadığımız bir alan burası. Bu sebeple camimize de hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Acil servis 2 ay içerisinde hizmete girecek

Nigar Demircan Çakar, Acil Servisin 2 ay içerisinde yeni binanın zemin katında kendisine ait bağımsız bir otopark ve giriş alanı ile hizmete gireceğini kaydederek “2 ay içerisinde acil servisimizi yeni binamızın zemin katında kendisine ait bağımsız bir otopark ve giriş alanı ile birlikte hayata geçireceğiz. Hastane bölgemizde ki tüm çevre yollar bağlanmış olacak. Otoparkımız daha fazla sayıya ulaşmış olacak. Çevre düzenlemesi de tamamlanacak ve kış şartları başlamadan işleri bitireceğiz. Böylece her gün 3 bin kişinin sağlık hizmeti aldığı hastanemizde vatandaşımıza daha nitelikli hizmet sağlamış olacağız” şeklinde açıklama yaptı.

Hedef en iyi ekosistemi oluşturmak

Üniversitede 35 bin öğrencinin eğitim alacağını ve bunların 25 bininin kampüste olacağını hatırlatan Çakar, sosyal alanlardan ulaşıma kadar bir çok konuda en iyi ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizerek “Üniversitemizde 35 bin öğrencimiz olacak. Bu öğrencilerin 25 bin tanesi kampüste olacak. Bu yüzden kampüsün kendi içerisinde bir ekosistem kurmak zorundayız. Sosyal alanlarından, ulaşımına kadar en iyisi olmalı. Üniversitenin bulunduğu bölgeye kattığı yaşam da ortada, bunu herkes gözlemliyor. Hocam hep derdi ki ‘Ülkelerin iktisadi problemlerin temelinde üretimindeki sorunlar değil, tüketimindeki sorunlar vardır’ Yani biz her şeyden önce tüketim toplumu olmayı bir kenara bırakmalıyız. Çünkü ürettiğimizden fazlasını harcıyoruz. Kamu verimliliği, ortak alanların kullanımı, yani bir alanın birden fazla amaçla kullanılması bunların hepsi bir tasarruf. Tüketimi azaltmak ve tüketim alışkanlığımıza bir sınır getirmek önemli. Üretkenliğimizde artan bir eğilim var. Son yıllarda üretime yönelik çalışmalar, Ar-Ge çalışmaları önemli gelişmeler. Bu devam ettiğimiz sürece ülkemizin ekonomik refahının devam edeceğine inanıyorum. Hep dış güçler mi diyorlar ya! Evet, hep dış güçler aslında. Biz kendimize çeki düzen vermediğimiz sürece birlik ve beraberliğimizi korumadığımız, değerlerimize sahip çıkmadığımız sürece, sürekli olarak manipüle edilmeye mahkûm oluruz. İç dinamizmi korumamız lazım. Kampüs aksının daha verimli olabilmesi için yolları tamamlıyoruz, asfaltlama devam ediyor ve bunların hepsini Üniversitenin bütçesi ile yapıyoruz” dedi.