Düzce’ye katma değeri yüksek yatırımcı talebi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Başkanı İlhami Caboğlu ve İl Teşkilatı üyeleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti.

Ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yönetim kurulu ve meclis üyeleri hazır bulundular.

Ziyarette konuşan DTSO Başkanı Tuncay Şahin, Düzce’nin öncelikli sorunlarından birinin nitelikli istihdam olduğunu, iş gücü potansiyelinin doğru değerlendirilmesi durumunda Düzce’nin gelişiminin hızlanacağını söyledi.

Şahin, mesleki eğitimin Düzce’de halen eski usullerle yapıldığını belirterek “Bu da iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verememesine neden oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Meslek Yüksek Okulumuzun moda tasarımı bölümünü üstlenmiş olduğumuz bir proje ile yeniledik. Şimdi mezunları istihdam noktasında herhangi bir zorluk yaşamıyor. Bu yenileme konusunu diğer alanlara da yansıtmayı düşünüyoruz. Dünya Endüstri 4.0 düzeyine çıkarken biz halen 3.0 düzeylerinde işlem yapıyoruz. Bunu gerek siyasi desteklerle gerekse iş dünyasının atılımlarıyla düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“İstihdamı arttırmamız gerekiyor”

Şahin, iş kültüründe çalışanların zayıf olduğunu belirterek, "Çalışanlar işyerlerini ikinci planda tutuyorlar. Bunun hem işveren kısmında sorunları var hem de çalışan kısmında. Bu sorunları aşabilmemiz için katma değeri yüksek sanayi modellerini ilimize çekmemiz ve bu alanlarda istihdamı çoğaltmamız gerekiyor. Eski Sanayi Bakanımız Faruk Özlü’nün girişimleriyle Çilimli’de yeni bir OSB Modeli oluşturduk. Yine bölgemize Mega Endüstri Bölgesi kazandırılıyor. Bu imkanlardan en üst düzeyde faydalanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

“Sorunları birlikte çözeceğiz”

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da özellikle mesleki eğitim noktasında ülke olarak sorunlar olduğunu bu konuda hem seçim öncesinde hem de seçimler sonrasında bazı tespitler yaptıklarını söyledi. Yılmaz, "Endüstri Meslek Liselerine önceki yıllarda sınavla öğrenci alınırdı ve bu öğrenciler istihdam noktasında sorun yaşamazlardı. Şimdilerde ise eskiyen teknoloji ve ekipmanlar nedeniyle mezun olan öğrencilerimiz maalesef ekonomik hayatta verimli olarak değerlendirilemiyor. Bizim ve özellikle sizlerin destekleriyle önce bu sorunları çözmemiz gerekiyor" dedi.

Yılmaz, Düzce’de özellikle katma değeri yüksek yatırımcıların çekilmesi konusunda üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Atılacak her adımda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bizler Düzceliyiz ve burada yaşıyoruz. İlimizin gelişmesi, kalkınması için yapacağımız her hamleyi vazife biliriz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret daha sonra sohbet havasında devam etti. Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.