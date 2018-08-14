Düzce’ye ödül

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Tarafından Düzenlenen ve 81 ilin Seçim İşleri Başkanları ile Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlarının katıldığı “24 Haziran Seçimlerini değerlendirme ve 2019 yerel seçimlerine hazırlık kampı 3 günün ardından plaket töreni ile son buldu. 5 ayrı kategoride dereceye girenlerin ödüllendirildiği törende Düzce 2 alanda birinci oldu. Düzce’yi temsilen İl Seçim İşleri Başkanı Servet Rutci ve Düzce SKM Başkanı Özgür Bergut’un katıldığı toplantıya Düzce Teşkilatının aldığı bu çifte ödül damga vurdu. 5 alanda dağıtılan ödüllerin 2 tanesinin Düzce Teşkilatına verilmesi 81 ilden gelen Seçim İşleri Başkanları ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanları tarafından alkış aldı.

İlk olarak seçim sonuçlarını en hızlı ve isabetli bir şekilde Sonuç Alım Sistemine (SAS) giren İl olarak birincilik plaketine layık görülen Düzce, bu alanda ödülünü Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Hurşit Yıldırım’dan aldı. Son 4 seçimde SAS birinciliğini elden bırakmayan Düzce’nin bir kez daha bu alanda birinci olması büyük takdir topladı.

Yine Sandık Kurulu Üyelerinin en üst düzeyde görev yerlerinde bulunması hususunda da ipi göğüsleyen Düzce, bu alanda da plaketini Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Recep Özel’den aldı. Sandık görevlileri eğitimlerinin zamanında ve etkin bir şekilde adeta şölen havasında verildiği Düzce’de bu sonucun alınmasının sürpriz olmadığı vurgusu yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun İle Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ali İhsan Yavuz, 5 alanın 2’sinde birinciliği kimseye kaptırmayan Düzce İl Seçim İşleri Başkanı Servet Rutci ve Düzce SKM Başkanı Özgür Bergut’u ayrıca ve özellikle tebrik ederek başarı dileklerini yinelediler. Kamp, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.