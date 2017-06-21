Düzce’ye Rabia heykeli dikildi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Kuyumcuzade Bulvarı sonunda yeniden düzenlenen kavşak hakkında açıklamalarda bulundu. Kavşak üzerine konumlandırılan Rabia heykeli hakkında da konuşan Başkan Keleş 15 Temmuz darbe sendromuna karşı Türk Milletinin birliğinin simgesi olan Rabia’nın Düzce’de ölümsüzleştiğine dikkat çekerek “15 Temmuz’da yaşadığımız darbe sendromundan sonra bazı şeylerin artık bu ülkede olamayacağını ortaya koyacak bazı sembollere ihtiyacımız var. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurgu yaptığı ‘tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet’ vurgusudur. Bunu da Rabia Arapçada dört demektir biliyorsunuz. Bunun bir de simgesel bir işareti de ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi bunu da Düzce’de ölümsüzleştirmek için böyle bir kavşakta hayata geçirdik. Kavşak henüz bitmedi, altındaki kısmı da yapıldığında daha da güzel olacak. Biliyorsunuz az ilerde bir kavşak daha var, TOKİ konutlarının önünde. Bu iki kavşak birbirine bağlandığında burası çok büyük bir kavşak haline gelecek” ifadelerini kullandı.