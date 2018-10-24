EBYS Düzce Belediyesinde aktif olarak kullanılıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de yerel yönetim belge arşivlemesinde kullanılması öngörülen EBYS aktif olarak kullanılmaya başladı. Düzce'nin de pilot iller arasında yer aldığı EBYS, Düzce Belediyesinde düzenlenen personel eğitim seminerleri ile aktif olarak kullanılıyor. Resmi gazetede yayımlanan sistem kullanımına ilişkin bildiri sonrasında Belediye Proje Sorumluları olarak Yazı İşleri ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden iki personel tarafından 345 kullanıcıya toplamda 80 saat olmak üzere masabaşı ve oturumlar halinde eğitimler verildi. Ardından Belediye Meclis Salonunda düzenlenen bir Çalıştay ile birlikte Düzce Belediyesi Uygulama portalına başarıyla geçildi. Tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulan EBYS yalnızca yıllık bakımı için ödenecek makul bir ücret sayesinde önemli bir maddi yükten kurtuldu.