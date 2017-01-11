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11 Ocak 2017 16:32

Efteni Abanta rakip oldu

Efteni Abanta rakip oldu

11 Ocak 2017 16:32

Kar yağışı sonrasında Düğün Fotoğrafçılarının uğrak noktası olan Abant’a Düzce’den rakip çıktı. Efteni gölünde fotoğraf çekilen Çiftler, Abant’ın saltanatını yıktı.
Düğün yapacak çiftlerin dış çekimlerini yapan Fotoğrafçı Ömer Başer tarafından gerçekleştirilen iki farklı çekimde artık Abant’ın saltanatının ortadan kalktığı görüldü. Hem Abant Gölü’nde hem de Efteni Gölü’nde çekilen iki farklı düğün fotoğrafları görenleri hayretlere düşürdü.
Abant Gölü’nün güzelliğine karşılık Efteni Gölü’nün muhteşem güzelliği göz doldurdu. Düğün yapacak çiftlerin uğrak noktalarından biri olan Efteni Gölü’nde daha önce yüzlerce çiftin fotoğrafları çekilmişti. Göl etrafında ve iskele bölümlerinde yapılan düzenlemeler sonrasında gölün görsel güzelliği daha iyi oldu.
Abant’ta kış hatırası
İsa ve Şeymanur Yalçınkaya çifti de bu güzelliği yaşayanlardan biri oldu. Abantta kış hatırası çektiren çift 1 metre kar kalınlığının içinde Düğün Fotoğrafları albümlerine güzel izler bıraktı. Düğün Fotoğrafçılığı yapan Ömer Başer ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “ Abant ülkemizin kış turizmde yerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok güzel fotoğraflar alabiliyoruz. Abant’ın güzelliği dillere destan. Fakat Düzce’mizde de Efteni Gölümüz var. Burası Abantta rakip oldu diyebiliriz. Bir çok çiftimiz kışın Abantı tercih ediyorlar. Fakat kışın da Efteni gölümüzde muhteşem fotoğraflar çekebiliyoruz” dedi.



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