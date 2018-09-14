Eğitim konuşuldu

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Düzce'de görev yapan eğitimcilerle bir araya geldi. Aydoğdu, en büyük sorununun herkesin eğitimi, eğitimcilerden daha iyi bilmesi ve yorum yapması olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde Düzce'de idareciler ve okul müdürleri ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl geneli okul/kurum müdürleri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu toplantıda yaptığı sunumun başında görevlerinin, eğitim hizmetini hiçbir ayrımcılık yapmadan en iyi şekilde sunmak olduğunu söylerken, “Bizim ağır bir yükümlülüğümüz var” dedi. Aydoğdu, en büyük sorunu ise şöyle açıkladı:

“Bizim en büyük problemlerimizden birisi bu. Herkes eğitimi Milli Eğitim mensuplarından, öğretmenlerden daha iyi biliyor. Taksiye biniyorsunuz, öğretmen olduğunuzu söylüyorsunuz, taksi şoförü bir anda Harvard'da yüksek lisans yapan eğitimciye dönüşüyor. Hocam diyor ne olacak bu eğitimin hali, öğrenciler, öğretmenler, benim bir çocuğum var diyor başlıyor okulu anlatmaya. Uçakta yolculuk yapıyorsunuz, yanınıza hasbelkader bir arkadaş düşüyor, bakıyorsunuz eğitimi sizden iyi biliyor. Herkes eğitimi bizden iyi biliyor. Herkesin kızdığı, bazen ciddi anlamda eleştiri sınırlarını aşarak sözlerde bulunduğu eğitimciler kimdir. Bunu önemsiyorum ben. Biz kim olduğumuzu öğrenemezsek, topluma, muhataplarımıza vereceğimiz bir cevap olmaz.”

Milli Eğitim ile ilgili rakamsal veriler paylaşan Aydoğdu, Türkiye'de kamuda çalışan her üç kişiden birinin Milli Eğitim personeli olduğunu söyledi. Nüfus oranlarına bakıldığında Türkiye'deki eğitimci sayısının 198 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu söyleyen Aydoğdu, Türkiye'nin özellikle Finlandiya gibi ülkelerin eğitim düzeyi ile mukayese edilmesini eleştirerek yine rakamsal bilgiler verdi.

Birçok insanın eğitimle ilgili konuşurken, Finlandiya, Singapur, Japonya gibi ülkeleri örnek gösterdiğini söyleyen Aydoğdu, “Eğitim kongrelerine gidiyorsunuz, Herkes Finlandiya örneğini veriyor. Finlandiya'yı Türkiye ile mukayese etmek çok garip bir durum. Finlandiya'yı İstanbul'un Kadıköy'ü ile Ataşehir'i ile ya da Düzce ile mukayese etmemiz gerekiyor. Türkiye ile mukayese edilen ülkelere baktığınız zaman, Japonya hariç, 6 ülkenin öğrenci sayısı sadece İstanbul'un öğrenci sayısına denk geliyor. Biz asrın getirdiği güzellikleri, eğitimdeki yenilikleri elbette ki ülkelerden model olarak görelim, inceleyelim, herkes görsün, ama mukayese etme noktasına geldiğiniz zaman yanlış bir mukayese yapıyoruz” dedi.