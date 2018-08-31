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31 Ağustos 2018 14:04

Eğitim toplantısı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle yeni öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı.

Eğitim toplantısı yapıldı

31 Ağustos 2018 14:04


2018-2019 Eğitim Öğretim yılı hazırlık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında eğitim öğretim faaliyetleri bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Okulların fiziki ortamlarının geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi faaliyetlerinin süratle tamamlanması, hazırlıkların öğretim yılı başlamadan bitirilmesi öğrencilerin güzel ve güvenilir okul ortamında öğretime başlamaları için gerekli çalışmaların ivedilikle tamamlanması konuları görüşüldü.


Toplantıda ayrıca taşımalı eğitim kapsamında öğretime başlayacak öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yapılacak çalışmaların biran önce tamamlanması, devam eden projeler ve yeni öğretim yılında yapılacak proje çalışmaları konuları konularında bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı.




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