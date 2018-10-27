Eğitimcilere İhmal ve İstismar eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Prof. Dr. Bora Büken tarafından 5 bin öğretmen ve yöneticiye yönelik Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Temel Farkındalık eğitimleri başladı.

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında imzalanan Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele "Temel Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü" kapsamında, Düzce'de eğitim kurumlarında görev yapan eğitimcilere yönelik eğitimler başladı.

Program İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit´in yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Düzce Üniversitesi ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Bora Büken tarafından sunum gerçekleştirildi. Çocuk İhmal ve İstismarı İle Mücadele Temel Farkındalık Eğitimleri 26 Ekim ve 7 Aralık 2018 tarihleri arasında gruplar halinde yapılmaya devam edecek.