Eğitimde ortak hedef

Zülkif Dağlı, 17 Eylül'de okulların açılması nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Dağlı mesajında; “Uzun bir tatilin ardından yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının huzur dolu, hoşgörü, sevgi ve dayanışma içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Biliyoruz ki milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şart eğitimdir. Bu anlamda yavrularımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir. Çünkü iyi yetişmiş ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesiller, hem kendilerinin geleceği hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemlidir. Bunun için; idare, öğretmen, veli ve öğrenci koordinasyonunu en güzel şekilde tesis ederek çocuklarımızın başarılı bir şekilde eğitimini gerçekleştirmek için hep beraber gayret edeceğiz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitimlerini görmesi, güvenli şekilde taşınmalarının sağlanması ve gelecek nesillerimiz için; okul yönetimlerimiz, ailelerimiz ve çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula ulaşmasını sağlayan servis şoförlerimizin ortak çalışması ile mutlu ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, öğretmen ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyor, ilköğretim haftalarını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.