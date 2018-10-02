Ekim ayı meclisinde ilk oturumu gerçekleşti

Düzce Belediyesi Ekim ayı ilk meclis toplantısı Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay başkanlığında merkez hizmet binası meclis salonunda yapıldı. Toplantıya başkanlık yapan Dursun Ay, Kuzey Irak'ta şehit düşen Hendekli Uzman Çavuş Ömer Özdemir'e Allah'tan rahmet dileyerek başladığı toplantıda Yüksekova'ya yapılan ziyaret ve son dönemde yapılan yatırımlar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. MHP'li vekillerin su ücretlerine ilişkin verdikleri soru önergelerini dinleyen Başkan Ay konu hakkında yaptığı açıklamada tüm soruları titizlikle araştıracağını ifade ederek Ekim ayı ikinci oturumunda yanıtlanacağını belirtti.

Meclis toplantısında belediye tarafından İller Bankasından yapılacak kredi talepleri değerlendirilerek Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yatırımlarında kullanılacak kısım toplantıda oylanarak aciliyeti bulunduğundan oy çokluğu ile kabul edildi. Kredi taleplerinin geri kalan kısımları ise ilgili komisyonlarda görüşülecek.