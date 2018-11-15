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Ekim ayında bin 516 ton iç fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de Ekim ayı içerisinde Avrupa Birliği ülkelerine bin 516 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de Ekim ayı içerisinde Avrupa Birliği ülkelerine bin 516 ton fındık ihracatı gerçekleştirildi.


Karadeniz bölgesinin önemli tarım ürünü olan fındık ihracatı her ay gerçekleştiriliyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine toplam bin 516 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

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