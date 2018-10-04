Ekipler Arapçiftliği'nde

Düzce'nin etrafında ulaşımı rahatlatmak amacıyla çevreyolları açma çalışmaları yapılıyor. Arapçiftliği mahallesinde de çalışmalar sürüyor.

Düzce Belediyesi tarafından Düzce'de yoğunlaşan trafiği şehrin etrafından sağlanması amacıyla çevre yolları açma çalışmaları başlatılmıştı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın bizzat ilgilendiği konu kapsamında yapılan çalışmalar sayesinde ulaşım sisteminin ciddi anlamda rahatlayacağı belirtiliyor. Çevreyolları planı kapsamında Arapçiftliği mahallesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan güzergahta yol açma çalışmaları başlatıldı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Arapçiftliği mahallesi yol açma işleminin tamamlanması ile birlikte altyapısı da tamamlanarak caddenin asfaltlanacağı belirtildi.