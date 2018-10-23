İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekipler hız kesmeden çalışmalara devam ediyor

Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yabani otları temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Hastane caddesi üzerinde çalışmalarını sürdüren ekipler yeşil alanlarda büyüyerek görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizliyor. Düzce Hastanesi Ambulansların bulunduğu sokakta yabani otların temizliği ile birlikte bu alanların daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanıyor.


Yabani otlara karşı mücadele çalışmasını sürdüren Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada; ‘'Vatandaşlar tarafından kullanılan alanların daha temiz hale getirilmesi, otların uzamasıyla birlikte, haşerelerin üremesini engellemek ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla başlatılan yabani ot temizliği çalışmalarımız aralıksız devam edecek.'' İfadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.