Ekipler hız kesmeden çalışmalara devam ediyor

Hastane caddesi üzerinde çalışmalarını sürdüren ekipler yeşil alanlarda büyüyerek görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizliyor. Düzce Hastanesi Ambulansların bulunduğu sokakta yabani otların temizliği ile birlikte bu alanların daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

Yabani otlara karşı mücadele çalışmasını sürdüren Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada; ‘'Vatandaşlar tarafından kullanılan alanların daha temiz hale getirilmesi, otların uzamasıyla birlikte, haşerelerin üremesini engellemek ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla başlatılan yabani ot temizliği çalışmalarımız aralıksız devam edecek.'' İfadelerini kullandı.