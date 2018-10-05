Ekipler kaldırımı olmayan yollarda çalışma yapıyor

Düzce Belediyesi Fen İşlerine Bağlı Ekipler tarafından hastane caddesinde ve Şehit Murat Demir mahallesinde kaldırım çalışması başlatıldı. Şehit Murat Demir Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri buradaki çalışmaların tamamlanmasından sonra asfaltı tamamlanan diğer sokaklarda da planlanan program çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini kendi tespitleri neticesinde, vatandaşların talepleri doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerde ekiplerin düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ve bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdiler.