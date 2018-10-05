İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekipler kaldırımı olmayan yollarda çalışma yapıyor

Düzce Belediyesi tarafından şehirde başlatılan kaldırım çalışmaları hızla devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşlerine Bağlı Ekipler tarafından hastane caddesinde ve Şehit Murat Demir mahallesinde kaldırım çalışması başlatıldı. Şehit Murat Demir Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri buradaki çalışmaların tamamlanmasından sonra asfaltı tamamlanan diğer sokaklarda da planlanan program çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini kendi tespitleri neticesinde, vatandaşların talepleri doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerde ekiplerin düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ve bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.