Ekipler küçük sanayi sitesinde

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin Düzce Küçük Sanayi Sitesinde başlattığı yollara asfalt işleminden önce dolgu malzemesi serimine başlayarak alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "Düzce'nin genelinde bozuk, yıpranmış ve alt yapısı olmayan yollar kalmaması gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımızın can güvenliği bizim için her şeyin önünde gelirken, Düzce'yi altyapı standartları yüksek bir şehir yapmaya da devam ediyoruz" dedi.