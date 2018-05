El emekleri görenleri hayran bıraktı

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kursiyerlerinin el emeği ürünleri, Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonunda Düzcelilerin beğenisine sunuldu. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Ayfer Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar ile Belediye Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Gönül Asuk’un katılımıyla yapılan açılış töreni Düzce Belediyesi çocuk Mehter Takımı grubunun gösterisiyle başladı. Bir yıllık kursu başarıyla bitiren çocukların gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Konserin ardından açılışı yapılan karma sergide kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı eserlerden yaklaşık 500 seçme eser Düzcelilerle buluştu. Ziyaretçilerin hayran kaldığı eserler arasında iğne oyası, tel kırma, Tunus işi, nakış, pastacılık, aşçılık ve daha birçok dalda en güzel ürünler yer aldı. Kursiyerlerin eserlerini inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay “kadınların el emeği ürünlerini girişimciliğe yansıtmalarını sağlamak üzere kurduğumuz meslek edindirme kursları her geçen yıl daha güzel işler ortaya çıkarıyor. Burada gördüğümüz her bir eser, emeğin ve hayal gücünün yansıması her biri birbirinden güzel. Bu sergiye katkı sağlayan tüm eğitimcilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Sergi açılışının ardından Başkan Dursun Ay, Düzce Belediyesi Çocuk Mehter Grubunu kurslarını başarıyla bitirdikleri için tebrik etti ve başarı belgelerini verdi.