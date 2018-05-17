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17 Mayıs 2018 11:50

Ellerini Sema’ya Filistin için açtılar

Düzce Belediyesi Ramazan etkinlikleri, Filistin’de yaşanan zulüm nedeniyle ulusal yas ilan edilmesinin ardından iftardan sonra düzenlenen Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile başladı.

Ellerini Sema’ya Filistin için açtılar

17 Mayıs 2018 11:50


Düzce Belediyesi Ramazan etkinlikleri bu yıl dört farklı noktada başladı. Anıtpark, Cedidiye Camii önü, Konuralp ve Kalıcı Konutlar olmak üzere dört farklı nokta için oluşturulan Ramazan programı kapsamında çeşitli etkinlikler vatandaşların beğenisine sunulacak. Filistin’de yaşanan insanlık dramının ardından Türkiye genelinde ilan edilen üç günlük yas kararı doğrultusunda, Ramazan ayının ilk gününde Anıtpark meydanını dolduran Düzceliler tüm İslam alemi için dua etti. 2017 Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Habib Deveci’nin tilaveti ile başlayan programda Düzceliler ellerini semaya Filistin için açtı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik alanında bulunan Ramazan stantlarında da yoğunluk olduğu gözlendi.




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