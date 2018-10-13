Emekli din görevlilerine vefa

Düzce İl Müftülüğü konferans salonunda Müftü Hüseyin Can tarafından, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle emekli din görevlileri için düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Davete katılanların kendilerini tanıtmasıyla başlayan toplantıda yemeğin ardından, bir konuşma yapan Müftü Hüseyin Can, Din gönüllüsü olarak hizmet etmenin sorumlulukları olduğunu, yapılan hizmetin normal bir memuriyet gibi algılanmaması gerektiğini, dünya ve ahirette karşılığının alınacağını söyledi. Konuşmasının sonunda Can, emekliliği hak eden din görevlilerine şimdiye kadar vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür etti.

Verilen davete İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Şefler ve personel de iştirak etti.