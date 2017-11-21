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21 Kasım 2017 15:01

Emniyet Müdürlüğündeki tatbikat gerçeğini aratmadı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin de katıldığı deprem, yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Emniyet Müdürlüğündeki tatbikat gerçeğini aratmadı

21 Kasım 2017 15:01


Düzce Emniyet Müdürlüğü binasında deprem, yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Emniyet binası ve bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve UMKE’de katkı verdi.


Tatbikat gereği ilk önce emniyet binasında mahsur kalan ve yaralananlar güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı ve olay yerinde 112 acil servis ekipleri tarafından müdahaleleri yapıldı.


İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri binada mahsur kalanları kurtarırken emniyet personeli ise güvenlik önlemleri aldı.


Emniyet yetkilileri, tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek personelin olası afetlere her zaman hazır olduğunu söylediler.




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