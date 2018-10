En anlamlı bağış

Düzce'de işçiler tarafından kurulan Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri yemek borusu olmayan minik Eylül'e sahip çıktılar. Topladıkları yardımı babaya teslim ettiler.

Düzce'de faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan işçilerin kurduğu Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri Azmimilli Mahallesi'nde oturan Eylül Eker'in Özofagus Atrezisi hastası olduğunu öğrencince harekete geçtiler. Dernek üyeleri çeşitli sponsorlar aracılığı ile topladıkları pirinçleri yine işçileri ucuza satarak Eylül'ün ailesine destek oldular. Topladıkları yardımı baba Erkan Eker'e teslim ettiler.

Baba Erkan Eker, işçilere teşekkür ederek “Kızımın hastalığını öğrenir öğrenmez işçi kardeşlerimiz bizimle irtibata geçtiler. Kısa sürede bize destek sağladılar. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı ise Düzce'de yardıma ve desteğe ihtiyacı olan her işçinin yanında olacaklarını ifade ederek “Haziran ayında kurulan bir dernek olmamıza rağmen kısa sürede faaliyetlerimize başladık. Eylül kardeşimizin de ihtiyacı olduğunu duyunca 15 bin lirayı toplayarak ailesine teslim ettik. Bundan sonra ki süreçte de Eylül kardeşimizin her zaman yanında olacağız ve takip edeceğiz. Ayrıca işçi kardeşlerimiz bize her an ulaşabilirler. Her işçi kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dernek yönetimi Minik Eylül'a acil şifalar dilerek evden ayrıldılar.