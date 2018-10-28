En güzel tavuklar alıcılarını bulmak için sergilendi

Müzayedede süslü tavukların sahibi olmak isteyen meraklıları kıyasıya rekabet etti.

Düzce Süs Hayvanları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından Düzce merkeze bağlı Çerkez Taşköprü Köy Konağı'nda süs tavuğu müzayedesi düzenlendi. Müzayedeye Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu Başkanı Mehmet Er, yönetim kurulu üyeleri ile 12 ilden kanatlı hayvan dernek başkanları ve hayvan severler katıldı. Müzayede de yerli ve milli ırk olarak bilinen Osmanlı Sultanı, Trabzon gugullisi, Denizli ırkı, Hacıkadın Gezre ırkı ve İsbenç ırkı gibi tavuk ve horozlar satışa çıktı. Serbest fiyatla başlayan müzayede de tavukların fiyatı açık arttırma ile 2 bin lirayı geçerek alıcı buldu.

Müzayedeye katılan Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu Başkanı Mehmet Er, Türkiye'nin çeşitli illerinde bu tip müzayedelerin yapıldığını ifade ederek, “Gördüğünüz gibi içeride bir müzayedemiz var. Düzce derneğimizin organize etmiş olduğu ve derneklerimiz böyle müzayedeler organize ediyorlar. Üreticilerimizi bir araya topluyorlar. Onların hayvanlarını değerlendirmek, hobidaşların önünü açabilmek, Türkiye genelinde bütün üreticiler bu gibi organizasyonlarda bir araya geliyorlar. Birlikte oluyorlar. Çok güzel hizmetler oluyor” dedi.

“Yerli ve milli ırklar tescillenecek”

Başkan Er, yerli ve milli ırk olarak bilinen tavuk cinslerinin tescillenmeye çalışıldığını belirterek, “Bizim Türkiye'ye özgü milli ırklarımız ve yöresel ırklarımız var. Atalarımızın, dedelerimizin baktığı Osmanlı Sultanı var. Osmanlı Sultanlarının saraylarda baktığı ve beslediği bir hayvan. Osmanlı sultanları saraylarda bakmışlar, beslemişler ancak biz bunu ala tescilletemedik. Federasyon altında kurulan, Sultan kulübümüzle birlikte bu ırkın tescillenmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz. Osmanlı Sultanı gibi Trabzon gugullisi var, Denizli ırkı var, Hacıkadın Gezre ırkımız var, İsbenç ırkımız var. Bunların çalışmalarını devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Müzayede gün boyu devam ederken, birbirinden güzel ve besili tavuklar değerlerinin çok üzerinde alıcı buldu. Çocukların süs tavuklarına ilgisi ise büyük oldu. Çocuklar süs tavuklarını sevmek için birbirleriyle yarıştılar.