Engelli rampaları yapılıyor

Yapılan rampa çalışmaları ile engelli araçlarının geçebileceği şekilde kaldırım yolları düzenleniyor.

Yeni kaldırım ve yol düzenlemelerini engelli vatandaşların kullanımına uygun bir hale getiren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mevcut kaldırımlar ve yaya geçitleri için yapmış olduğu çalışmalarda engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalarına devam edeceği ve engellilerin şehrin her tarafına rahatlıkla ulaşımını sağlamak için düzenlemeleri sürdüreceği belirtildi.