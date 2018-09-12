İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelli rampaları yapılıyor

Düzce Belediyesi engellilerin karşıdan karşıya geçmesini zorlaştıran yaya kaldırımlarında rampa çalışmalarına başladı.

Yapılan rampa çalışmaları ile engelli araçlarının geçebileceği şekilde kaldırım yolları düzenleniyor.


Yeni kaldırım ve yol düzenlemelerini engelli vatandaşların kullanımına uygun bir hale getiren Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mevcut kaldırımlar ve yaya geçitleri için yapmış olduğu çalışmalarda engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalarına devam edeceği ve engellilerin şehrin her tarafına rahatlıkla ulaşımını sağlamak için düzenlemeleri sürdüreceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.