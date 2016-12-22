“Engelsiz bir dünya için hep birlikte el ele”

Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu tarafından “Engelsiz Bir Dünya İçin Hep Birlikte El Ele” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Düzce Valisi Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve eşi Selda Deniz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, davetli konuklar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Başkanı Ahizer Özbek yaptı. Toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Özbek, toplum için “Engel olma, destek ol” söyleminin çok önemli olduğunu dile getirdi. Topluma engel değil destek olmak istediklerini belirten Ahizer Özbek, katılımcılardan programdan ayrılırken konuyla ilgili bir düşünce muhasebesi yapmalarını isteyerek sözlerini sonlandırdı.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir; görme engelli, bedensel engelli bireyler olduğu gibi bir de bu vatandaşlarımızı görmeyen görme engelli insanlar olduğuna dikkat çekti. Engelli bireylere yardım etme zorunluluğumuz olduğunu ifade eden Akdemir, onlara yardım ederken hassas ve kişiyi incitmeyecek şekilde davranmamız gerektiğini söyleyerek konuşmasını noktaladı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, en büyük engelin bilgisizlik ve cehalet olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Büyük yazar Cemil Meriç’in görme engelli olmasına rağmen kitaplarıyla milyonları aydınlattığını dile getiren Prof. Dr. Genç, bu engellerin aşıldığında Ülkemizin daha müreffeh olacağını belirterek bu anlamlı etkinlik için Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu’na teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının sonrasında, öğrenciler tarafından engelli bireylere yönelik hazırlanan video gösterimi katılımcılarla paylaşıldı. Yine öğrenciler bu programa özel hazırladıkları şiir ve türküleri seslendirerek etkinliğe renk kattı. Düzenlenen şiir ve türkü dinletisi katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

“Engelsiz Bir Dünya İçin Hep Birlikte El Ele” başlıklı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.