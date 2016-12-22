Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 10:44

“Engelsiz bir dünya için hep birlikte el ele”

“Engelsiz bir dünya için hep birlikte el ele”

22 Aralık 2016 10:44

Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu tarafından “Engelsiz Bir Dünya İçin Hep Birlikte El Ele” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Düzce Valisi Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve eşi Selda Deniz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, davetli konuklar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Başkanı Ahizer Özbek yaptı. Toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Özbek, toplum için “Engel olma, destek ol” söyleminin çok önemli olduğunu dile getirdi. Topluma engel değil destek olmak istediklerini belirten Ahizer Özbek, katılımcılardan programdan ayrılırken konuyla ilgili bir düşünce muhasebesi yapmalarını isteyerek sözlerini sonlandırdı.
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir; görme engelli, bedensel engelli bireyler olduğu gibi bir de bu vatandaşlarımızı görmeyen görme engelli insanlar olduğuna dikkat çekti. Engelli bireylere yardım etme zorunluluğumuz olduğunu ifade eden Akdemir, onlara yardım ederken hassas ve kişiyi incitmeyecek şekilde davranmamız gerektiğini söyleyerek konuşmasını noktaladı.
Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, en büyük engelin bilgisizlik ve cehalet olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Büyük yazar Cemil Meriç’in görme engelli olmasına rağmen kitaplarıyla milyonları aydınlattığını dile getiren Prof. Dr. Genç, bu engellerin aşıldığında Ülkemizin daha müreffeh olacağını belirterek bu anlamlı etkinlik için Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu’na teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının sonrasında, öğrenciler tarafından engelli bireylere yönelik hazırlanan video gösterimi katılımcılarla paylaşıldı. Yine öğrenciler bu programa özel hazırladıkları şiir ve türküleri seslendirerek etkinliğe renk kattı. Düzenlenen şiir ve türkü dinletisi katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.
“Engelsiz Bir Dünya İçin Hep Birlikte El Ele” başlıklı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
4
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    5°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    5°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç