“Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar” Projesi hayata geçiyor

Sosyal alanda vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara yeni etkinlikler sunmak ve devlet ve dernekler arası yakın çalışma kültürünü sağlamak amacıyla Düzce’de faaliyet gösteren derneklerin proje üretmeye devam ediyorlar.

Bu kapsamda Performans Sanatları Derneği Yöneticileri “Sahnede Hayat Var” isimli projesi ile daha önceden madde bağımlılığı yaşayıp bu durumdan kurtulmuş insanların tiyatro ile tanıştırılarak yeni bir meslek edinmeleri ve yaşadıkları zorlukların tiyatro oyunu haline getirilerek sahneye koyulması ve bu oyunların ortaokul ve lise öğrencilerine izletilerek maddeden uzaklaştırılmasını amaçlayan bir sunum gerçekleştirdi.

Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği Yöneticileri “Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar” isimli projesi ile engellilerin topluma bir yük olmasından öte, katkıda bulunmalarını sağlamak, kendilerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, toplumsal gelişmelerden pay almalarını sağlamak, bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal hayata daha aktif katılmalarını sağlamayı amaçlayan bir sunum yaptılar. Düzce Valiliği Makam Toplantı Salonunda Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleşen toplantı ile sunumları yapılan projelerin İçişleri Bakanlığı bütçesinden desteklenmesine yönelik protokoller imzaladı.