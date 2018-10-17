Engelsiz ve bağımsız yaşamlar projesi hayata geçti

DÜSED ve Yeşil Düzce Uygulama Okulu ortaklığında Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü desteği ile hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar Projesi" açılış toplantısı Kusursuz kafede gerçekleşti.

Kusursuz Kafede gerçekleşen ve Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar Projesine dahil edilen 14-30 yaş arasında 20 özel bireyin katıldığı toplantıya, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İŞKUR Müdürü Ferhat Acar ve İl Genel Meclis Başkanı Ayfer Yılmaz, Düzce Belediye Meclis Üyesi Gönül Asuk ve Beyazay Derneği Batı Bölge Başkanı Nurullah Çelebi katılım sağladı.

Proje Tanıtım Konuşmasını Düzce Belediye Meclisi Başkanvekili Gönül Asuk yaptı. Asuk, “Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar projesi Düzce'de engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak, onları sosyal hayata entegre etmek için altında imzamız olan çok sayıda projeden sadece biridir. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen bu güzel projede büyük emeği olan Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Yeşil Düzce Uygulama Okulu yetkililerine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Düzce Belediyesi özellikle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nezdinde dezavantajlı gruplar için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bunlardan yalnızca birkaçı; Kusursuz kafe, Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ve belirli dönemlerde engellilere yönelik düzenlenen etkinlikler. Bizler her bireyin bir engelli adayı olduğunun bilincindeyiz. Projelerimizi, çalışmalarımızı ve özellikle sosyal yatırımlarımızı bu gerçekliğin ışığından hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Onların sosyal yaşama katılması bizlerle hiçbir engel, bağımlılık olmadan aynı hayatı yaşaması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Engelliliğin, engelle yaşamın farkındayız. Bu konuda gerek engelli bireyin gerekse engelli ailelerin her zaman yanındayız. Bir yerel yönetim kurumunun bu konuda yapması gereken işleri, sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu nedenle bizleri de bu güzel projeye destek olarak gören, bizlere bu şansı veren herkese teşekkür ediyoruz.

Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar Projesi kapsamında proje ortakları ile birlikte 20 engelli çocuğumuza güzel günler yaşatacağız. Onlara özel havuz ve hamam aktiviteleri düzenleyeceğiz. Bu aktiviteler sayesinde hem sosyal etkinlik hem de terapi yapmış olacaklar'' dedi.

Asuk, proje süresince 14-30 Yaş arasında olan 20 zihinsel engelli projeye dahil edileceğini belirterek “Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kayıtları ile Yeşil Düzce Uygulama Okulu ve Uygulama Eğitim Merkezi Uzmanları ile işbirliğinde hedef kitlenin projeye dahil edilmesi sağlanmıştır. Planlanan proje ile zihinsel engelli bireyin öz bakım becerilerinin geliştirilerek öz bakım kapasitelerin artırılması hizmeti sunulacaktır. Yüzme terapileri ile hedef kitlemiz olan zihinsel engelli bireylerin engeli ile başa çıkmasının öğretilmesi kendisine olan güven duygusunun artırılması ve olumlu benlik gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. İletişim ve paylaşım sağlamakta yaşam motivasyonunu artırmakta dürüstlük hoş görü işbirliği gibi olumlu kişilik özelliklerinin kazanılması sağlanmak içim tiyatro ve sinema gösterimleri gibi kültürel ve sosyal faaliyetler ile proje desteklenmektedir. Proje 03.09.2018 tarihinde başlamış olup 01.07.2019 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Projenin tanıtımının ardından programa katılanlar hep birlikte fotoğraf çektirdiler.