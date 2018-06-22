Enteral beslenme komplikasyonları paneli düzenlendi

Hastane Konferans Salonu’nda düzenlenen panele, Düzce Üniversitesi akademik ve idari personelleri ile sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Nütrisyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan’ın yaptığı panelde; besin ve sıvıları ağız yoluyla yeterli ölçüde veya hiç alamayan hastaların, tüp aracılığı ile beslenmesini sağlayan yöntem olan enteral beslenmede meydana gelebilecek komplikasyonlar anlatıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, Düzce Üniversitesi Hastanesi Nütrisyon Komitesi tarafından 2018 yılında ikincisi gerçekleştirilen panelin tüm katılımcılar için verimli geçmesini temenni ederek katılım gösteren herkese teşekkür etti.

“Enteral Beslenmede Motilite Komplikasyonları” başlıklı bir sunum yapan Dr. Öğr. Üyesi Türkay Akbaş; bulantı, kusma, kabızlık, karın ağrısı ve ishal gibi enteral hastalarda görülebilecek sindirim problemleri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı.

Panelin diğer konuşmacısı Doç Dr. Gülbin Sezen ise; “Enteral Beslenmede Tüp Komplikasyonları” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Bu yöntemle sağlanan beslenmede meydana gelebilecek komplikasyonların iyileşme sürecine etki ederek; hastanın hastanede kalma süresini uzattığına dikkat çekti. Tüple ilgili oluşabilecek bazı komplikasyonların ölümle sonuçlanabileceği üzerinde duran Doç. Dr. Sezen; hastanın beslenmesini sağlayan tüpün tıkanması, yer değiştirmesi, tüpte fiziksel hasar meydana gelmesi, uygun tüp pozisyonunun sağlanamaması gibi mekanik komplikasyonları önlemek için dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

Panel, katılımcıların merak ettiği soruların panelistler tarafından yanıtlamasının ardından sona erdi.