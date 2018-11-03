Epilepsi hastası minik Berat için kampanya

Düzce Akçakoca'da epilepsi hastası minik Berat Ablay için Valilik izniyle Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatıldı.

Akçakoca'da TOKi konutlarında kapıcılık yapan Ayhan Ablay'ın minik oğlu Berat Ablay epilepsi hastalığıyla doğdu. Baba Ablay 9 yıldır minik oğlu Berat için mücadelesini sürüdürüyor. 7 ay önce İhlas Haber Ajansı tarafından haberi yapılan minik Berat Ablay, bazı yardımseverlerin desteğiyle İzmir'de bir hastanede tedavi edildi. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı tedavisi yarıda kaldı. Tedavi sonrası hastalığı yüzde 40 oranında azalma görülmesinin ardından Akçakoca Osmaniye Mahallesi Muhtarı Sefer Tuzcuğlu ve TOKi Konut Başkanı Gkhan Kibar tarafından Valilik makamına yapılan müracaatlar sonrası Düzce Valiliği tarafından minik Berat'ın tedavisi için 6 ay süreyle Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatıldı.

Baba Ayhan Ablay, 9 yıldır oğlunun sağlığıyla ilgili yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, "Valilik tarafından tüm Türkiye genelinde kampanya başlatıldı. Oğlumun tedavisi için 100-150 bin TL arasında maddi imkana sahip olmak gerekiyor. Tedavisi tam 4 yıl sürecek ve sonunda iyileşeceğini umuyorum. Tüm Türkiye ve bölgemizden yardım talep ediyoruz" dedi.

Akçakoca Osmaniye Mahallesi Muhtarı Sefer Tuzcuğolu, minik Berat'ın tedavisi için açılan kampanyaya tüm iş adamlarını davet ettiklerini belirterek, yardımseverlerin duyarlı olacağına inandıklarını söyledi.

TOKİ Konut Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kibar ise minik Berat'ın tedavisinde Valilik tarafından komisyon kurulduğunu ve tüm bölge ve Türkiye'de Berat'ın tedavisi için açılan kampanyaya herkesin katkıda bulunmasını istediklerini belirtti.

Yardım kampanyasında Halk Bank: TR 98 0001 2009 3280 0001 0179 19 NOLU Hesap numarasına yardımlar bekleniyor.