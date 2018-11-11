Erdoğan Bıyık, çocuk ve genç diyabetlileri yalnız bırakmadı

Bıyık, Diyabet Hastalığına farkındalık yaratılması amacıyla çöp toplaması takdir topladı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Düzce Çocuk Genç Diyabetliler Derneği tarafından Düzce Kent Parktan Anıtpark Meydanına kadar çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Düzce Çocuk Genç Diyabetliler Derneği Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Düzce Çocuk Genç Diyabetliler Derneği üyeleri, MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık, Diyabet Hastalıklı çocuklar ve aileleri katıldı.

Düzce Belediyesi Kusursuz Kafede toplanıldı. Kent Park'tan Anıtpark Meydanına kadar olan bölümde bulunan çöpler toplandı. MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık'ın çöp toplaması da büyük takdir topladı.

Anıtpark Meydanında Düzce Bisikletliler Kulübü üyelerinin karşıladığı grup hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yapılan etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Bıyık, “Düzce'de Diyabet Hastalığına karşı farkındalık oluşturmak adına düzenlenen etkinlikte bizlerde yer aldık. Kent Parktan Anıtpark Meydanına kadar olan bölümde bulunan çöpleri çocuklar ile birlikte topladık. Bu tarz etkinliklerin önemi büyük” şeklinde konuştu.