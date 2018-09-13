Erkekliğe ilk adımı attılar caddede yürüdüler

Erkekliğe ilk adımı atan çocuklar İstanbul Caddesinde Belediye Başkanı Dursun ay ile birlikte yürüdü.

Düzce Belediyesi Toplu Sünnet Şölenini renkli görüntülere sahne oldu. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 28 Ağustos'ta başlatılan toplu sünnet çalışmaları kapsamında 4-12 yaş aralığındaki 50 çocuk sünnet ettirildi. Hastanede gerçekleştirilen operasyonla erkekliğe ilk adımı atan minikler giydikleri sünnet kıyafeti ile Düzce belediyesi önünde toplandılar. Adından Düzce Belediye Başkanı Dursun ay ile birlikte sünnet çocukları İstanbul Caddesi boyunca hem yaya olarak hem de tramvayla gezdi. Ardından çocuklar Melen Parka geçerek düzenlenen etkinliklerle eğlendiler.