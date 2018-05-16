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16 Mayıs 2018 12:18

Eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen yıl sonu öğrenci sergisinde birbirinden başarılı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu

16 Mayıs 2018 12:18


Düzce Üniversitesi Gölyaka Yerleşkesinde gerçekleştirilen Yıl Sonu Öğrenci Sergisi açılış programı geniş katılımla yapıldı. Serginin açılışında konuşan Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, sanatın önemine değinerek, sanatın yaşam alanlarını zenginleştirdiğini belirtti. Böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Adem Keleş, topluma sanatçı yetiştiren Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarına ve öğrencilere teşekkür etti.


Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminden sonra davetliler, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin bir yıl boyunca yaptıkları grafik tasarımı çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.


Yıl Sonu Öğrenci Sergisi 18 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.




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