Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 15:06

Eşinin adını okulda yaşatacak

Eşinin adını okulda yaşatacak

10 Ocak 2017 15:06

Akçakocalı İş Adamı Esvet Sarıoğlu, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden eşi Dilek Sarıoğlu’nun adını yaşatmak için Akçakoca’da Anaokulu yaptırmaya karar verdi. Düzce Valiliğinde yapılan protokol ile Sarıoğlu, eşinin adına Akçakoca’da anaokulu yaptıracak.
Akçakocalı İş Adamı Esvet Sarıoğlu, eşinin adını yaşatmak için Akçakoca’da bir okul yaptırmak için girişimlerde bulundu. Konu ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçen Sarıoğlu, Akçakoca Atatürk İlköğretim Okulu’nun hemen yanında bulunan araziye Anaokulu yaptıracağını belirtti. Yapılan görüşmeler olumlu ilerleyince, Vali Zülkif Dağlı’nın da katıldığı bir protokol imzalama töreni gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Akçakocalı İş Adamı Esvet Sarıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Vali Zülkif Dağlı katıldı. Vali Dağlı Akçakoca’ya Anaokulu yaptırmakla ilgili olarak iş adamı Esvet Sarıoğlu’na teşekkürlerini iletirken, hayatını kaybeden eşine de başsağlığı dileklerinde bulundu. Dağlı şöyle devam etti: “Okullaşma anlamında yeni okullara ihtiyacımız var. İl merkezimizde 8 okulda ikili öğretim devam ediyor. Bu anlamda hayırseverlere ihtiyacımız var. 8 okul az değil. Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 tarihi itibarıyla tekli öğretim yönündeki çalışmaların bitirileceği talimatı verdi. İl olarak hedefimizi 2017 yılı içerisinde tekli öğretime tüm okullarımızda geçmeyi hedefliyoruz. Bunu hayırseverlerimizin desteği ile yapacağız” dedi. Konuşmaların ardından Akçakoca Atatürk İlköğretim Okulu yanına Anaokulu inşaatı iş birliği protokolü imzalandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
7
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    7°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç