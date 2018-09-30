Eski Bakan Avni Akyol kabri başında anıldı

Düzce'nin yetiştirdiği önemli devlet adamı, siyasetçi ve eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 19. yıl dönümünde kabri başında yapılan törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Kültür Eski Bakanlığı ve Milli Eğitim Eski Bakanlığı yapan siyasetçi, eğitimci merhum Avni Akyol, vefatının 19. yıl dönümünde Düzce Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında sevenlerinin katılımıyla anıldı. Törene Akyol ailesi, Milli Eğitim İl Müdürü Murat Yiğit, sevenleri, Avni Akyol İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı. Akyol'un damadı, Avni Akyol Ümit Vakfı Başkanı Necati Çevirir, vefatının 19. yılında özlemlerinin daha da arttığını dile getirdi. Çevirir, “O değerleri ile merhameti ile güzel kalbi, gülen yüzü, alçak gönüllüğüyle daima bizimle olacak. Avni Akyol özellikleriyle herkesin gönlünde taht kuran, herkesin kalbine dokunan bir insandı. Kendisini çok erken kaybettik, onun üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise Avni Akyol'un iyi bir siyasetçi olmasının yanı sıra milli eğitim camiasının da bir neferi olduğunu belirterek, eğitim adına bu ülke için çok güzel yeniliklere imza attığını dile getirdi.

Düzce Şehir Mezarlığında yapılan anma töreninde Kuran-ı Kerim, Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi. Ardından dağıtılan aşure ile anma programı sona erdi.