Eski çöp konteynırları değişiyor

Düzce Belediyesi hem görüntü kirliliğinin hem de oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmek için eski çöp konteynırlarının değişimine başladı. Düzce Kalıcı Konutlar otobüs durakları yanlarında bulunan ancak, işlevini ve kullanım özelliğini yitirmiş, ihtiyaca cevap veremeyen,kötü gözüken ve çevreye rahatsızlık veren çöp konteynırlarını hem görsel hem de çevresel sağlık bakımından sorun oluşturmaması amacıyla yeni çöp konteynırlarıyla değiştiriyor.