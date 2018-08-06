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06 Ağustos 2018 13:22

Esnaf ve vatandaşa sahte para uyarısı

Akçakoca Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Nedim İşgören, fındık sezonu olması nedeniyle yabancı insanların arttığına dikkat çekerek üreticilerin ve esnafın mağdur olmaması için sahte paralara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Esnaf ve vatandaşa sahte para uyarısı

06 Ağustos 2018 13:22


İlçede fındık hasadının yapıldığı bu dönemde yabancıların kol gezdiğine dikkat çeken İşgören, “Yabancıların cirit attığı bir yaz aylarını yaşıyoruz. Özellikle 100 ve 200 liraya çok dikkat edilmesi gerekir. Fındık sezonu dolaysıyla ilçemize girip çıkan yabancıların yetkililer tarafından çalıştıkları mekanlarda kimlik kontrollerinin sık sık yapılması gerekir. Sahte paraların sahte olup olmadığını ilk etapta anlayamıyoruz. Dikkatlice bakıldığında küçük bir yazıyla geçersizdir yazıyor. Bu yazıya da dikkat etmek bayağı zor. Parayı aldıktan sonra öğrendiğimizde ise iş işten geçiyor" ifadelerinde bulundu.




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