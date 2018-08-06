Esnaf ve vatandaşa sahte para uyarısı

İlçede fındık hasadının yapıldığı bu dönemde yabancıların kol gezdiğine dikkat çeken İşgören, “Yabancıların cirit attığı bir yaz aylarını yaşıyoruz. Özellikle 100 ve 200 liraya çok dikkat edilmesi gerekir. Fındık sezonu dolaysıyla ilçemize girip çıkan yabancıların yetkililer tarafından çalıştıkları mekanlarda kimlik kontrollerinin sık sık yapılması gerekir. Sahte paraların sahte olup olmadığını ilk etapta anlayamıyoruz. Dikkatlice bakıldığında küçük bir yazıyla geçersizdir yazıyor. Bu yazıya da dikkat etmek bayağı zor. Parayı aldıktan sonra öğrendiğimizde ise iş işten geçiyor" ifadelerinde bulundu.