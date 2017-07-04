Estetik kurul tabelaları inceliyor

Belediye birimlerinin yanı sıra, esnaf ve sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının da içinde bulduğu ’Estetik Kurul’ çarpık yapılaşmanın yanı sıra, reklam ve tabela yönetmeliklerinde de çalışma yapıyor. Meclis gündemine de gelen ilan, reklam ve tabela yönetmeliğine ilave yapılması yönündeki teklif Meclisin Temmuz ayı ikinci toplantısında görüşülecek. Şehir imar planı üzerinden kent estetiği ve özellikle yerleşimin yoğun olduğu alanlarda ortaya çıkan çarpık yapılaşmaya karşı faaliyet yürüten Estetik Kurul, son günlerde kamuoyunun gündemine gelen ilan, reklam ve tabelalarda Türkçe isimlerin kullanılması ve estetik görünümün sağlanmasına yönelik çalışmasını tamamladı. Meclis, Estetik Kurul ile Bütçe ve İmar komisyonlarının konu ile ilgili görüşlerini birlikte değerlendirecek.