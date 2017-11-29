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29 Kasım 2017 11:36

Etkili iletişim toplantısı düzenlendi

Düzce Valiliği’nde Türkiye ve Ortadoğu Amme Enstitüsü Kurumu tarafından düzenlenen “Protokol Yönetimi, Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitim Programı” tanıtım toplantısı düzenlendi.

Etkili iletişim toplantısı düzenlendi

29 Kasım 2017 11:36


Düzce Valiliği’nde düzenlenen “Protokol Yönetimi, Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitim Programı” açılış toplantısına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan ile protokol üyeleri katıldı. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kurumu tarafından düzenlenen eğitim programı çerçevesinde protokol yönetimi hitabet konularında üst düzey yönetim personeline teorik eğitim seminerleri düzenlenecek. İki gün sürecek eğitimlerin ilki Düzce Valiliği’nde ikincisi de Gençlik Merkezi toplantı salonunda yapılacak. Toplantılarda TRT Spikeri Fulin Arıkan ve Emekli Kıdemli Albay Nurdan Bezik katılımcılara tecrübelerini aktaracak.




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