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Evi olmayan vatandaşa Kızılay sahip çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yayakbaşı köyünde yaşam şartları iyi olmayan bir yerde kalan vatandaşa Kızılay sahip çıktı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yayakbaşı köyünde yaşam şartları iyi olmayan bir yerde kalan vatandaşa Kızılay sahip çıktı. Evsiz vatandaşa Kızılay tarafından konteynır verildi.


Kızılay her alanda vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Düzce merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde iyi olmayan bir yerde yaşamını sürdüren vatandaşa Kızılay Düzce şubesi sahip çıktı. Vatandaşın evinde ilk olarak inceleme yapan Kızılay yetkilileri hemen harekete geçti. Kızılay Batı Karadeniz Afet ve Lojistik Merkezinden tedarik edilen konteynır ev vatandaşın bahçesine konuldu.

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