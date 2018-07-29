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29 Temmuz 2018 20:54

Evin çatısı yandı

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Esen Mahalle’de bulunan Şükrü Tepe’ye ait iki katlı evin çatı katında yangın çıktı.

Evin çatısı yandı

29 Temmuz 2018 20:54

Yangında can kaybı yaşanmazken, evin çatısı kullanılmaz hale geldi


Yangın; Öğlen saatlerinde Düzce’nin Gölyaka ilçesi Esen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’nin Gölyaka İlçesi Esen Mahallesi’nde Şükrü Tepe’ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdaki alevleri gören ev sahipleri olayı hemen Gölyaka Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Yangında can kaybı yaşanmazken evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.




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