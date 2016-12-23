Düzce’de bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay Düzce’nin Arapçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Arapçiftliği Mahallesinde ikamet eden 84 yaşındaki Osman Sevinç, banyoda başını sert zemine çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti. Eve gelen yakınları Sevinç’in, kanlar içinde yerde olduğunu görünce hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, Sevinç’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.