Evinin odasını kenevir yetiştirmeye ayırmış

Yapılan baskında şahsın evin bir odasını kenevir yetiştirme ve kurutmaya ayırdığı görüldü.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akçakoca ilçesi Aktaş Köyünde bir şahsın bahçesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan araştırma ve çalışmalar ve birlikte, alınan arama kararı ile şahsın ev bahçe ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde şahsın evine baskın yaptı. Yapılan baskında şahsın evinin bir odasını uyuşturucu yetiştirmeye ayırdığı görülürken bahçesinde boyları 150 ile 250 santim arasında değişen 22 kök kenevir bitkisi, evinde 3,26 gr. toz esrar, 1 adet hassas terazi, 14 adet esrar paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo kağıt, bahçesinde ve evinde toplam bin 580 gr. kubar esrar maddesi, ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Yasadışı Kenevir Ekimi suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.