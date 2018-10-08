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Evlere giren 2 kişi polisten kaçamadı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evlere girerek hırsızlık yapan iki kadını suçüstü yakaladı.

Zanlıların kapı dili düşürmek için kullandıkları aparat ise ayakkabılarında bulundu.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karaca Mahallesi'nde bir evde şüpheli şahısların bulunduğu ihbarını aldılar. Eve yapılan baskında içeride Düzce'ye il dışından gelen B.K. ve S.V. isimli iki kadının bulunduğunu gören polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldılar. Yapılan araştırmada 2 kadının kapı dili düşürmek için kullandıkları özel aparatla evlere girdiği anlaşıldı. Aparat ise hırsızlık zanlılarının ayakkabılarının içinde bulundu. Daha önce de hırsızlık suçundan haklarında işlem yapıldığı ortaya çıkan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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