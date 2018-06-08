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08 Haziran 2018 15:38

Evlerinde karne aldılar

DÜZCE(İHA) – Tüm yurtta milyonlarca öğrenci okullarında karne heyecanı yaşarken, yaşadıkları rahatsızlıklar nedeniyle okula gidemeyen ve yaşıtları ile aynı heyecanı yaşayamayan çocuklar da karnelerini evlerinde aldı.

Evlerinde karne aldılar

08 Haziran 2018 15:38

Düzceli olan Hayriye ve Medine’de bu çocuklardan sadece ikisi. Evlerinde eğitim alan iki çocuğa karnelerini Vali Zülkif Dağlı götürdü.


2017-2018 eğitim öğretim yılı sona ererken Düzce’de de okullarda öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim alan 2 kız öğrenci bu heyecanı yaşıtları ile değil protokol ile yaşadı.


Böbrek rahatsızlıkları olan 7. sınıf öğrencisi Hayriye Uzunçakmak ve 5. öğrencisi Medine Güney, yaşadıkları rahatsızlıklarından dolayı her gün evlerine gelen 2 öğretmen ile birlikte eğitim öğretimlerini tamamlayarak karne aldılar. 2 öğrencinin karnelerini Vali Zülkif Dağlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit evlerine götürdü.


Hayriye ve Medine’nin karnelerini veren Vali Dağlı, “Devletimiz eğitim alması gereken her yaştan tüm bireylere mutlaka ulaşıyor. 2 öğretmenimizin evinde devamlı eğitim verdiği Medine kızımızın yanındayız. Karnesini getirdik. Karnesi çok güzel takdirname aldı. Kitap hediye getirdik. Yaz döneminde biraz daha kitap okumayı hızlandıracak ağırlık verecek. Bu arada tedavisi de tamamlanmış olacak. Okuldaki arkadaşlarının yanına dönecek. Hiçbir şey çaresiz değil, Medine’yi de iyileştireceğiz. Eğitime ihtiyacı varsa ayağına gelip karnesini veriyoruz. Eğitimini de sağlığını da vereceğiz. Devletimiz bunları yapacak güçte” ifadelerinde bulundu.


Medine’nin annesi Meryem Güney, “Devletimizden Allah razı olsun” derken, kızının evde eğitim almasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.




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