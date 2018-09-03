Feci kazada ölen Yunus Emre Kurt, aile mezarlığına defnedildi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde dün meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaşamını yitiren motosikletçi grupta bulunan Yunus Emre Kurt, Fatih Sivrikaya ve Gökhan Çodar’ın cenazeleri Düzce’ye baba ocağına getirildi.

Gençlerden evli ve 1 çocuğu olan ve bir çocuğu da 2 ay sonra dünyaya gelecek Yunus Emre Kurt, Çilimli ilçesi sapağındaki evine getirildi. Gencin cenaze namazı kendisine ait olan lastikçi dükkanının önünde kılındı. Yakınlarının ve çok sayıda seveninin katıldığı cenaze namazının ardından genç, gözyaşları arasında defnedilmek üzere Sakarya’nın Erenler ilçesindeki aile mezarlığına götürüldü. Genç Yunus Emre Kurt, burada defnedildi.