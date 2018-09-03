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03 Eylül 2018 13:54

Feci kazada ölenler son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE(İHA) – Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli gençler toprağa verildi.

Feci kazada ölenler son yolculuğuna uğurlandı

03 Eylül 2018 13:54


Sakarya’nın Kocaali ilçesinde dün meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında hayatını yitiren 2 motosikletli Fatih Sivrikaya ve Gökhan Çodar’ın cenazeleri Düzce’ye baba ocağına getirildi.


Kazada hayatını kaybeden Gökhan Çodar’ın cenazesi Çilimli ilçesindeki Topçular Mahallesinde evinden alınarak Çilimli İlçesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çilimli Türbe Mezarlığında defin edildi.


Fatih Sivrikaya’nın cenazesi ise Düzce Merkez Koçyazı Mahallesi’nde ki dede evinden alınarak kılınan cenaze namazının ardından Koçyazı Mahallesi mezarlığına defin edildi.




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