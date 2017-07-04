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04 Temmuz 2017 19:19

Fenerbahçe sis altında çalıştı

Topuk Yaylası’nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yoğun sis altında çalıştı.

Fenerbahçe sis altında çalıştı

04 Temmuz 2017 19:19

Fenerbahçe’nin akşam antrenmanına, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı da katıldı.


Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası kampı, yoğun sis altında yapılan antrenmanla devam etti. A Milli Takım kampına gittiği için takıma geç dahil olan milli futbolcular Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı da akşam antrenmanına katıldı. Robin van Persie, özel programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Yoğun sis ve yağmur yağışı nedeniyle futbolcular birbirlerini görmekte zorlanırken, kulüp çalışanları, zemindeki suyu paspaslarla saha kenarına attı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Nabil Dirar ve kaleci Kameni, işlemleri yetiştikten sonra kampa katılacak. Fenerbahçe, yarın sabah 10.00 ve akşam 18.00’de yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.




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