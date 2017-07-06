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06 Temmuz 2017 11:51

Fenerbahçe tam kadro çalıştı

Topuk Yaylası’nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Kjaer ve Skrtel’in yanı sıra yeni transferler Dirar ve Kameni’nin de kampa katılmasıyla tam kadro olarak çalıştı.

Fenerbahçe tam kadro çalıştı

06 Temmuz 2017 11:51


Topuk Yaylası kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, tam kadro çalıştı. Milli takımlara gittikleri için tatilden geç dönen Martin Skrtel ve Simon Kjaer’in yanı sıra yeni transferler Nabil Dirar ve Carlos Kameni de takımla birlikte çalıştı. Burnunda problem olan Hasan Ali Kaldırım, yüzünü koruyan bir maskeyle çalıştı. Yeni transfer Kameni, kaptan Volkan Demirel’le oldukça samimi pozlar verdi. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanın ilk yarım saatinde futbolcular salonda çalıştı. 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma çalışması yaparken, kaleciler ayrı çalıştı. Futbolcular top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaparken, takıma yeni katılan Kjaer ve Skrtel, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldırım ve Mahmut Uslu da antrenmanı takip etti. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına akşam 18.00’de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.




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